حالة الطقس فى الفيوم اليوم الأحد 18 يناير 2025

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم منذ صباح اليوم إنخفاض في درجات الحرارة مع سطوع الشمس ليكون طقسها مشمسا مائلا للبرودة، على كافة أنحاء المحافظة، كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم شبورة كثيفة بمختلف الطرق الزراعية بالمحافظة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم الأحد، حيث يسود المحافظة طقس دافئ نهارا مع ظهور ساطع للشمس ، بارد ليلا ، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 24 درجة نهارا، 12 درجات ليلا.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.