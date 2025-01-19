جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الطيبة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظَّمت جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، الموافق 19/ 1/ 2025، قافلةً طبيةً توعويةً شاملةً لقرية (الطيبة)، بمركز (الزقازيق)، بمحافظة الشرقية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (حياة كريمة)، ومديريتي الصحة والطب البيطري، ومديرية الأوقاف بالمحافظة.

وقد رافق القافلة أطباء وأساتذة من كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري، ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وَقَدْ تَمَّ الكشف على (720) حالةً، فى تخصصاتٍ طبيةٍ متنوعةٍ؛ (باطنة، وكبد، وجهاز هضمي، وقلب وصدر، وعظام، وروماتيزم، وجلدية، وأطفال، وأنف وأذن، وأورام، وطب الأسرة، وأسنان).

وقد أشاد الدكتزر خالد الدرندلي، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة (بداية جديدة)، مؤكدًا أَنَّ جامعة الزقازيق تواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية، من خلال إرسال القوافل التنموية الشاملة التى تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

وفى السياق نفسه أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى ما قدمته القافلة من برامج وندوات توعوية في مجالات متعددة؛ إذ عَقَدَ أطباء طب الأسرة ندوةً توعويةً عن الأمراض المزمنة، وطرق الوقاية والعلاج، كما قامت سيارة تنظيم الأسرة والفريق الطبي المرافق لها بالكشف على سيدات القرية، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لهم مجانًا.

وفى السياق نفسه عقدت كلية التربية النوعية ورشةً عن كيفية عمل الأشغال الفنيَّةِ من المخلفات المنزلية، كما عَقَدَ بعض أساتذة كلية الحقوق ندوةً توعويَّةً عن الوصية الواجبة في قانون المواريث، وَتَمَّ الرد على كل استشارات المستفيدين.

ويضاف إلى ما سبق قيام كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية، وتحديد الجرعات للمرضى، وتحديد مواعيدها، بمشاركة الدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون البيئة، وعدد من صيادلة الكلية.

وقامت كلية التمريض بحملةٍ للكشف عن أمراض الضغط، وتوجيه المرضي للعيادات المخصصة لهم، كذلك عقدت الإدارة البيطرية ندوةٍ توعويَّةٍ عن مرض السعار عند الحيوانات، وتجنب الإصابة به.

كما قامت كلية الحاسبات بالمرور على معمل الكمبيوتر في إحدى المدارس، وفحصوا أجهزة الكمبيوتر، وأصلحوا ما بها من أعطال، وأنزلوا كُلَّ ما تحتاجه تلك الأجهزة من برامج.

وَقَدْ عقد أساتذة من كلية الزراعة ندوةً توعويَّةً حول التغذية السليمة، وأضرار التغذية المحفوظة.

ومن جانبها، عقدت مديرية الأوقاف ندوةً توعويَّةً عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وفى مقدمتها الأخذ بالأسباب، وإتقان العمل.

ومما يجدر ذكره، أَنَّ أعمال القافلة قَدْ نَظَّمَها أ. محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات، وعدد من العاملين بالقطاع، وَقَدْ اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب، واستحسان، ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.