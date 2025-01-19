ثقافة الأقصر تنظم أنشطة وفعاليات حول محركات البحث وورش أشغال يدوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان Search Engines" ألقاها محمود أحمد مدرب نادى التكنولوجيا بالقصر متحدثا عن محرك البحث هو برنامج أو نظام مصمم لمساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات المخزنة على الإنترنت أو داخل قاعدة بيانات محددة، وكيفية عملها تعمل محركات البحث عن طريق فهرسة المحتوى وفهرسته من مصادر مختلفة، وتزويد المستخدمين بقائمة من النتائج ذات الصلة بناءً على استعلامات البحث الخاصة بهم أهميتها.

ونفذت داخل القصر ورشة أشغال يدوية عمل زينة الكريسماس من سلك الهدايا واللولي نفذتها مشيرة طلعت، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "وداد"، وأقامت مكتبة ثقافة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي بعنوان" اليوم العالمي للغه العربية"، والقى قصيدة بعنوان " دوارة ماء "من ديوانه السابع إرث بأوراق الشجر".

فيما نظم قصر ثقافة الطود يوم ثقافي متنوع يتضمن مجموعة من الفقرات الفنية مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك اعدتها فاطمة ماهر، وورشة أشغال يدوية بإستخدام الخيط نفذتها فايزة أحمد، أعقبها ورشة فنية لتعليم الرسم أعدتها هند مصطفى، ومسرح عرائس عن قصة" سيدنا عيسى عليه السلام" أداء أماني العادلي، وفقرة اكتشاف المواهب "أيمن صلاح شعر، تسنيم محمد مديح، سميرة توفيق إنشاد ديني، إبراهيم سيد أحمد غناء، واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة "قوس قزح" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب سردتها سوزان سليم.



ثقافة الأقصر تنظم أنشطة وفعاليات حول محركات البحث



جانب من المحاضرات الثقافية والتوعوية بقصور الثقافة