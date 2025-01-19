تنظيم تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في فعاليات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، عبر تنظيم تدريبات مكثفة فى مراكز الشباب ضمن المشروع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وهو "المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة".

ويتم تنفيذ المشروع القومى لدعم الفتاة والمرأة الأقصرية، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، في إطار الاهتمام برياضة المرأة وتشجيعهن على ممارسة الرياضة، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، حيث يستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربين متخصصين على مستوى الجمهورية في العاب ( الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية)، وذلك بمتابعة الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وإشراف كابتن محمود حساني مدير المشروع.

وحققت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان وكيل الوزارة، سلسلة من النجاحات لخدمة الأطفال والنشء والشباب خلال عام 2024، حيث جاء في مقدمتها اختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، كما تم تنظيم بطولة الأقصر للثقافة الرياضية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2024 وعلى هامش البطولة تم إطلاق شعلة دوري الشركات الرياضي والذي نظمه الاتحاد المصري للشركاتّ، وتنظيم منتدى الشباب العربي الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر 2024، والبطولة العربية الإفريقية لسباقات الهجن خلال شهر ديسمبر 2024.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم على مدار 2024 تجهيز وحدة الطب الرياضي بحمام السباحة الأوليمبي الجديد بالأقصر للافتتاح لتكون وحدة الطب الرياضي الوحيدة على مستوى جنوب الصعيد، كما تم استلام صالة أنشطة بنادي الإرادة والتحدي، وسور مركز شباب المدامود بحري خلال الخطة الاستثمارية الحالية، وتم رفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب نجع الخطباء، ورفع كفاءة صالة الأنشطة بمركز شباب طيبة العوامية، ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب الجوايدة.



الأقصر تنظم فعاليات تدريبات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة



تنظيم فعاليات تدريبات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة



جانب من تدريبات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة