تليفزيون "بريكس": قطاعا بناء السفن والموانى بالبرازيل حققا نموا قياسيا خلال 2024

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سلط تليفزيون "بريكس" الضوء، على الطفرة التي شهدها قطاعا بناء السفن والمواني في البرازيل خلال عام 2024.

وأوضح التليفزيون أن صناعة بناء السفن حصلت على تمويل لأكثر من 430 مشروعا، بما في ذلك مشاريع البناء والإصلاح وتحديث المعدات وإجراء توسعات على أحواض بناء السفن، بالإضافة إلى البنية التحتية الجديدة للمواني، مشيرا إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد المشاريع بنسبة 70 في المائة، حيث بلغ 1300 مشروع، بزيادة عن 768 مشروعا خلال فترة أربعة أعوام من عام 2019 حتى 2022.

كما شهد عام 2024 تحقيق استثمارات توسعية قياسية في صناعة بناء السفن، حيث تم توقيع عقود 548 مشروعا جديدا بقيمة 870 مليون دولار أمريكي.. وتتضمن هذه المشروعات الملاحة الداخلية وخدمات الدعم البحري ودعم المواني، بالإضافة إلى الملاحة الساحلية.

ولفت التليفزيون إلى أن الحكومة البرازيلية قامت بتخصيص 1.04 مليار دولار أمريكي للمشاريع الجديدة خلال عامين، بزيادة قدرها 326 في المائة مقارنة بالفترة من عام 2019 حتى 2022.