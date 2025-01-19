اليوم السابع
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تصعيد طالبين بجامعة بنى سويف في مجال الفن التشكيلي للتصفيات النهائية في مسابقة" إبداع 13"

الأحد، 19 يناير 2025 10:22 ص
تصعيد طالبين بجامعة بنى سويف في مجال الفن التشكيلي للتصفيات النهائية في مسابقة" إبداع 13" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد الطالب عبدالله سيد فراج، والطالب أحمد شوقي سيد، وذلك للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع (الموسم الثالث عشر) في مجال الفنون التشكيلية نحت "غير متخصص"، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، ويهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطالبين اللذين تم تصعيدهما معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهما ومثنياً على الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تنمية تلك القدرات وتشجيعها للمشاركة في مختلف المسابقات المهمة، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية وتوفير المناخ المناسب لتنميتها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم والمنافسة بها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.







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