تشغيل 7 عيادات للدعم النفسى بالمراكز الطبية بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، العمل بعيادات الدعم النفسي بمركز طب الأسرة بكفر تصفا، حيث تم بدء العمل بـ7 عيادات جديدة للدعم النفسي موزعة على عدة مراكز طبية.

وجاءت عيادات الدعم النفسي بالمراكز الطبية علي النحو التالي: "المركز الطبي الترفيهي بالعبور، والمركز الطبي بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، مركز طب الأسرة بسنديون التابع لإدارة قليوب، والمركز الطبي بكفر شبين بشبين القناطر، ومركز طب الأسرة بالأحراز بشبين القناطر، والمركز الطبي بنوى بشبين القناطر، مركز طب الأسرة بكفر تصفا التابع لإدارة كفر شكر".

وتهدف هذه العيادات إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية داخل منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تسهيل وصول مرضى الاضطرابات النفسية إلى المستشفيات المتخصصة، في إطار سد الفجوة في خدمات الصحة النفسية (MHGAP).

وعلى هامش الفعالية، تفقد وكيل الوزارة مركز طب الأسرة بكفر تصفا، حيث اطلع على سير العمل داخل العيادات التخصصية وغرفة التطعيمات، وتأكد من توافر اللقاحات والطعوم الروتينية، كما زار غرفة متابعة الأطفال، متابعة الحوامل، غرفة المشورة، ومبادرة الألف يوم الذهبية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة شيماء لاشين، مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة، بالإضافة إلى فريق الإشراف المعاون.

وأكد الدكتور الشلقاني، أن افتتاح هذه العيادات يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الصحة النفسية وتطوير خدمات الرعاية الأولية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.