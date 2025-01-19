ترامب يدعو الشركات الأمريكية للتدخل وإنقاذ "تيك توك"

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طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم /الأحد/، الشركات الأمريكية بعدم السماح باستمرار إغلاق تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من بدء تنفيذ قرار حظر التطبيق؛ بناء على حكم المحكمة العليا الأمريكية.

وقال ترامب - عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" - "أطلب من الشركات ألا تسمح لـ (تيك توك) بالبقاء قيد الإغلاق! سأصدر أمرًا تنفيذيًا يوم /الإثنين/؛ لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي".

وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي سيتضمن بنودا تحمي أي شركات أمريكية؛ ساهمت في استمرار عمل تيك توك داخل الولايات المتحدة بأثر رجعي، حيث لن تتحمل الشركات أي مسؤولية لدعمها تيك توك حتى قبل صدور الأمر التنفيذي من ترامب.

ورأى ترامب أن "تيك توك" أداة ستسهم في مساعدة الشعب الأمريكي من متابعة ومشاهدة حفل تنصيبه، المقرر غدا في واشنطن، قائلا: "يستحق الأمريكيون رؤية تنصيبنا، يوم الاثنين، بالإضافة إلى الأحداث والمحادثات الأخرى".

وحول ماهية النهج الذي يدرسه ترامب لإبقاء عمل تيك توك داخل الولايات المتحدة، قال ترامب: "أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 % في مشروع مشترك، من خلال القيام بذلك، ننقذ تيك توك، ونحافظ عليه في أيدٍ أمينة ونسمح له بالاستمرار".

وأكد ترامب أنه "بدون موافقة الولايات المتحدة، لن يكون هناك تيك توك، لكن بموافقتنا، ستبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات وربما تريليونات الدولارات".

وتابع: "لذلك فكرتي الأولية هي مشروع تجاري مشترك بين المالكين الحاليين و/أو المالكين الجدد حيث تحصل الولايات المتحدة على ملكية بنسبة 50٪ في مشروع مشترك تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وأي عملية شراء نختارها".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح ترامب بأنه سيمنح التطبيق "على الأرجح" مهلة مدتها 90 يوما بعد توليه منصبه، الاثنين، للخضوع لما تريده الولايات المتحدة وتوفيق أوضاعه معها.

يذكر أن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة يتجاوز 170 مليون مستخدم، والذين بداية من اليوم الأحد أصبحوا غير قادرين على استخدام التطبيق بعد حظره، كما لم يعد يظهر في منصات تحميل التطبيقات.