تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية وضبط عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 28 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 1750 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 33 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.