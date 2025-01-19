بعد واقعة تعدى طالبة على زميلتها.. حيل فعالة يسيطر بها المراهق على غضبه

كسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخّص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية.
وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدا يوم 16 يناير الجارى، حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية، ووفقا للتقرير الطبى للطالبة التى تم الاعتداء عليها، تم تشخيص حالتها بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية، كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.
تقنيات إدارة الغضب لدى المراهقين
أن يكون المراهق لديه ميل للعنف، أمرا يجب الحذر منه، ويجب اكتشافه مبكرا ومحاولة تعديله.
قدم تقرير نشر في موقع newportacademy مجموعة من الحيل البسيطة وتقنيات السهلة لإدارة الغضب ومشاعر العصبية التي قد تصل حد العنف لدى المراهقين، وذلك لأن فترة المراهقة تحمل الكثير من الاضطرابات الهرمونية والنفسية التي قد تخلف ردود أفعال عنيفة تحتاج للعلاج والإدارة.
ومن بين هذه التقنيات:
- لا تنتقد نفسك كثيرا هذا الشعور قد يسبب لك رغبة في العنف والغضب.
- هدئ ذاتك بذاتك من خلال التفكير بشكل إيجابى اترك فكرة الانتقام والغضب بعيدة عنك.
- هدئ نفسك بالاستماع للموسيقى المحببة لك على سيبل المثال.
- راقب تنفسك واستنشق بضع مرات ثم قم بالزفير مرة واحدة بهدوء هذه التمارين تهدئك سريعا.
- اغمض عينيك واستلقي على فراشك، ثم شد عضلاتك بشدة، وبعدها قم بالاسترخاء تماما وأعد هذا التمرين.
- دروس اليوجا مهمة جدا في هذه المرحلة العمرية التي يجب أن تكون منتظمة.
- ممارسة تمارين التأمل السهلة والبسيطة.
- ممارسة التعاطف مع الذات وعدم جلد الذات لتهدئة نفسه وتقليل فرص العنف والعصبية.
- اعد النظر في الموقف الذى اغضبك قبل اتخاذ رد فعل، فالعنف ليس حلا.
- ممارسة الرياضة أمر هام وضرورى وحتمى.
- دون مذكراتك اليومية.
- التحدث مع صديق أو الأهل أمر هام لتفريغ الأفكار السلبية.