برنامج "مشوارى" بالبحيرة.. يستهدف المرحلة من 10 لـ24 سنة من خلال مبادرة بداية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا، انطلاق فاعليات برنامج "مشوارى" التى دشنتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وتستهدف المبادرة المرحلة العمرية من 10 حتى 24 سنة، وذلك من أجل تمكين الشباب وإكساب النشء مهارات كيفية التعلم والتفكير الإبداعي والمهارات الحياتية الحديثة.

كما تستهدف المبادرة اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل في فريق، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات الرياضية فى مواعيدها المقررة، وكذلك تنفيذ جميع المبادرات الشبابية التى تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مثل هذه الفاعليات التدريبية، لتشمل جميع المدارس ومراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب، أن البرنامج يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وتوجيهات جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ووجه وكيل وزارة الشباب إدارة التدريب ومشروعات الشباب، بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للشباب المشاركين فى برنامج مشوارى ومنها التوجيه المهنى، وتنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أشاد بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى الي تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضاً في كيفية التعامل مع التحديات اليومية، مما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادره علي النهوض بالدولة المصرية.



انطلاق برنامج مشوارى بالبحيرة



برنامج مشوارى يستهدف طلاب المدارس



تدشين برنامج مشوارى بالبحيرة



جانب من فاعليات برنامج مشوارى بمدارس البحيرة



فاعليات برنامج مشوارى بالبحيرة