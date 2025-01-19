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بالأسماء.. مكتب إعلام الأسرى: قائمة الأسيرات والأطفال تضم 69 امرأة و21 طفلا

الأحد، 19 يناير 2025 04:57 م
بالأسماء.. مكتب إعلام الأسرى: قائمة الأسيرات والأطفال تضم 69 امرأة و21 طفلا اسماء المفرج عنهم
كتب أحمد جمعة

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أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، أن قائمة الأسيرات والأطفال الأسرى المنوي الإفراج عنهم تضم 69 امرأة و21 طفلا، موضحة أن القائمة تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس المحتلة

من جانبها، نشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأحد، أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك بموجب صفقة التبادل بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي.
بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، توجه فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في غزة لدى حركة حماس.
فيما أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.
وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
وخصص جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، مروحيات تتبع سلاح الجو للمشاركة في عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات العائدات إلى إسرائيل اليوم من قطاع غزة بعد احتجاز دام لأكثر من 15 شهرا، بحسب ما نقله جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر منصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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القوائم
 
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 قوائم المفرج عنهم
 
قائمة الأسرى الفرج عنهم
قائمة الأسرى الفرج عنهم

 

قائم الأسرى
قائمة الأسرى

 

 







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