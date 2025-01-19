الشاحنات المصرية تعبر إلى قطاع غزة لنقل المساعدات للأهالى.. فيديو وصور

رفح - محمد حسين

رصد تليفزيون “اليوم السابع” في تغطية مباشرة من أمام بوابة معبر رفح مشاهد ميدانية تعكس حجم الجهود المبذولة لتحريك شاحنات المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعبر، في إطار الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني.

اصطفت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية أمام بوابة معبر رفح، حيث جاءت هذه المساعدات من مختلف أنحاء مصر، إلى جانب مساعدات دولية تم نقلها عبر مدينة العريش، في مشهد يجسد روح التضامن والتكاتف مع أهالي غزة الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة.

وتشمل المساعدات مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، إلى جانب شحنات من الوقود والطاقة اللازمة لدعم المرافق الحيوية في القطاع. وتأتي هذه القوافل استجابة لنداءات الإغاثة العاجلة التي أطلقتها المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.

شهدت عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تنسيقًا مشتركًا بين مختلف الجهات المعنية، حيث عملت كافة الجهات على تسهيل الإجراءات وضمان سرعة دخول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني. وصرح أحد المسؤولين المشرفين على عمليات الإغاثة بأن الجهود تسير وفق خطط دقيقة تراعي احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة، مع التركيز على الأولويات الإنسانية العاجلة. وأكد أن مصر ملتزمة بتوفير كل السبل لدعم غزة في مواجهة التحديات الراهنة.

في السياق ذاته، حرصت وسائل الإعلام المحلية والدولية على تغطية الحدث بشكل موسع، حيث تواجدت فرق صحفية أمام المعبر لتوثيق عمليات التحميل والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين.



المساعدات المصرية تعبر معبر رفح



المساعدات المصرية



معبر رفح



شاحنات



المساعدات المصرية



المساعدات المصرية



المساعدات المصرية



الشاحنات



بوابات المعبر



المساعدات المصرية



المساعدات المصرية تعبرالمعبر



المساعدات المصرية



المساعدات



دخول معبر رفح