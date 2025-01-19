اليوم السابع
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الأحد، 19 يناير 2025 04:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الباكستانى: مقتل 5 مسلحين أثناء إحباط محاولة تسلل عبر الحدود

الأحد، 19 يناير 2025 03:38 م
الجيش الباكستانى: مقتل 5 مسلحين أثناء إحباط محاولة تسلل عبر الحدود الجيش الباكستانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن أحبطت محاولة تسلل لمسلحين عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في إقليم "بلوشستان"؛ مما أدى إلى مقتل خمسة منهم.


وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد أن القوات الأمنية لاحظت تحرك مجموعة من المسلحين الذين كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في منطقة "زوب" بإقليم "بلوشستان"، مما أسفر عن مقتل مسلحين أثناء قيام الجنود الباكستانيين بإحباط محاولة التسلل.


وأكد البيان التزام قوات الأمن الباكستانية الراسخ بتأمين حدود البلاد والقضاء على خطر الإرهاب







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