افتتاح معرض "صنع فى سوهاج" أكبر تجمع صناعى غدا بمشاركة 32 عارضا محليا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، عن انطلاق معرض صنع في سوهاج، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم، وذلك غدا الاثنين، 20 من يناير والذى يستمر لمدة 14 يوما بمشاركة اكثر من 32 عارضا من قطاعات الصناعات المختلفة صرح بذلك النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج.

وأكد أبو الوفا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن معرض "صنع في سوهاج" سيشهد أكبر تجمع صناعي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية للترويج للصناعات المحلية وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها سوهاج في مختلف المجالات والمعرض سيضم 32 عارض من القطاعات الصناعية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ويوفر المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي احتياجات المواطنين في سوهاج بأسعار وخصومات تناسب الجميع وتشمل أدوات وأجهزة كهربائية صناعات غذائية صناعات ورقية ملابس وأحذية أدوات صحية أثاث منزلي ومكتبي.

وأوضح أبوالوفا، أن المعرض لن يقتصر على عرض المنتجات فقط بل سيشمل ورش عمل (Workshops) تقدم للمشاركين والجمهور فرصة لتعلم أساسيات بعض الصناعات والتعرف على أحدث تقنيات الإنتاج.

وأكد أبو الوفا، أن المعرض يعكس قوة وتنوع الصناعات المحلية في سوهاج حيث تتميز المحافظة بأربع مناطق صناعية رئيسية تقدم منتجات ذات جودة عالية ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة هذه الصناعات ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، والمعرض يسعى إلى تحقيق رواج غير مسبوق للمنتجات المحلية وتوفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة مع تعزيز دور غرفة سوهاج التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة.

وفى ختام تصريحاته لليوم السابع قال أبوالوفا، إن معرض "صنع سوهاج" يعد منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وترويج المنتجات المحلية على مستوى أوسع، حيث يقدم فرصة كبيرة لعرض المنتجات المحلية المتنوعة التي يتم تصنيعها داخل المحافظة، ويأتي المعرض في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويُعد المعرض خطوة مهمة لدعم الصناعات المحلية في سوهاج، حيث يساهم في تسويق المنتجات المصنعة محليًا، سواء كانت صناعات غذائية أو حرف يدوية أو منتجات صناعية أخرى كما يشجع المعرض على استخدام المواد الخام المحلية، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليًا، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.