ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 46 ألفا و913 شهيدا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46 ألفا و913 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110 آلاف و750 جريحًا منذ بدء العدوان، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن 14 شهيدا و25 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة وانتشرت في أزقتها وحاراتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين في القوائم المنوي الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من بينهم الأسيرتان زينة بربر، وأسيل عيد في حي رأس العمود، والأسيران عصام أبو دياب، وفهمي فروخ من بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة، ومنزل الأسير المقدسي فراس الواوي، وفرضت على العائلات منع التجمع ورفع الرايات والأعلام والاحتفالات خلال الإفراج عن أبنائهم.