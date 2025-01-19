اتفاق بين جامعة قناة السويس والأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز التعاون الثقافي

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اتفاق مبدئي مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال زيارته لمعرض إصدارات المجلس، المقام على هامش أول صلاة جمعة بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، وبحضور الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي.

وشملت الجولة إطلاع رئيس الجامعة على الإصدارات القيمة والنادرة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي تحمل أهمية علمية وثقافية كبيرة، حيث أشاد سيادته بالجهود المبذولة من المجلس لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز النهضة العلمية والثقافية من خلال أنشطته وإصداراته المتنوعة.

رافق رئيس الجامعة في جولته داخل معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة.

و شاهد المعرض وفد طلاب "أسرة طلاب من أجل مصر" بقيادة الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

وفي إطار الاتفاق المبدئي، تقرر تنظيم معرض للكتاب داخل جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى استضافة طلاب الجامعة في جولات ثقافية بالمجلس، وتنظيم برامج للسياحة الدينية، بما يعزز من وعي الطلاب ويرسخ القيم الثقافية والدينية.

وأكد الجانبان، أهمية تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية الدولة المصرية ومبادرة "بناء الإنسان".