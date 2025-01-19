إقامة معرض سوق اليوم الواحد بالزقازيق للمرة الخامسة اليوم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، إقامة "سوق اليوم الواحد"، اليوم الأحد، بحي الصيادين، مدينة الزقازيق، ذلك للمرة الخامسة على التوالي.

ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية، و تحت إشراف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن السوق يوفر كافة السلع الاساسية اللازمة للمواطنين بأسعار متميزة وبتخفيضات تصل إلى 30% ونظراً للاقبال الشديد من قبل المواطنين، لتخفيف العبء على كاهل المواطنين وسيتم توفير كافة السلع ( الزيوت - السمن بكافة أنواعها - الخضروات - الفاكهه بكافة أنواعها - اللحوم الطازجة والمجمدة - الالبان ومنتجاتها - المشروبات بكافه انواعها - المنظفات).

ودعا وكيل وزارة التموين الشرقية، جميع المواطنين للاقبال علي السوق للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة واسعارها التنافسية.