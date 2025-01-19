إعلان حالة التأهب الجوى فى كييف تحسبا لضربات جوية

أحمد علوى

أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف، محذرة من ضربات جوية.

وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وذلك بحسب بيانات الخرائط.



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.



وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.