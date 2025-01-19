إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بعد إغلاقه 3 أيام بسبب سوء حالة الطقس

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام بسبب سوء الطقس.

وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح أول أمس الجمعة في تمام الساعة السادسة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا.

وأكد المركز الإعلامى، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية كذلك تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.