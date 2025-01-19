اليوم السابع
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إسرائيل تؤكد رسميا تسلمها أسماء الأسيرات الثلاث المفرج عنهن اليوم

الأحد، 19 يناير 2025 10:56 ص
إسرائيل تؤكد رسميا تسلمها أسماء الأسيرات الثلاث المفرج عنهن اليوم الدمار في غزة
كتب أحمد جمعة

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أكدت القناة 12 الإسرائيلية تسلم الحكومة رسميًا قائمة أسماء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

نشرت حركة حماس أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع اسرائيل، موضحة انها ستفرج اليوم الاحد عن المحتجزات الثلاث وهن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً).

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدثت كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 


 







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