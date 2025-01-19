أنتونى بلينكن.. نيويورك تايمز: دبلوماسى أمريكا الأول تحول إلى وزير للحرب

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن انتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، الذى تنتهى مهام عمله مع انتهاء إدارة بايدن، قد تحول من دبلوماسى أمريكا الأول إلى وزير للحرب. وأشارت إلى أن بلينكن حشد عشرات الدول للدفاع عن أوكرانيا، لكنه أصبح "الشرير" عند كثير من منتقدى دعم أمريكا لإسرائيل فى حربها على غزة.

وتحدثت الصحيفة عن مشهدين متناقضين لبلينكن فى الأيام الأخيرة، الأول بتكريمه فى باريس ومنحه أعلى ميدالية الحرية، وهى أعلى وسام فرنسى، والذى قال عنه بلينكن إنه شرف حياته. والثانى عندما قاطعه محتجون فى فعالية للمجلس الأطلنطى وهتفوا ضده "بلينكن الدموى، وزير الإبادة" و"بلينكن مجرم حرب"، والذى تكرر مرة أخرى فى آخر مؤتمراته الصحفية فى مقر الخارجية الأمريكية، لكن من صحفيين هذه المرة.

ورأت الصحيفة، أن هذه المشاهد المتناقضة تكشف ازدواجية فترة بلينكن كوزير للخارجية. فعلى مدار أربع سنوات وأكثر من مليون ميل طيران مسجلة، كان بلينكن وجه التدخل الأمريكى العميق فى حربين، واحدة فى أوكرانيا والثانية على غزة. فى الأولى، كان الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا قضية ذات شعبية تميزت برفع الأعلام الأوكرانية على الشرفات الأمريكية وتلذذ بلينكن بالثناء عندما استشهد بمبادى القانون الدولى وحقوق الإنسان. لكن حرب إسرائيل على غزة كانت كابوسا سياسيا وأخلاقيا لإدارة بايدن حيث قتلت الضربات الإسرائيلية بالأسلحة الأمريكية نحو 46 ألف فلسطينيا، الكثير منهم من النساء والأطفال.

وتقول نيويورك تايمز، إنه فى حين كان بايدن يضع السياسة، فإن بلينكن الذى ظل مساعدا له لعقود من الزمن، كان يقدمها للجمهور. واتُهم بلينكن بتدمير نفس المبادئ التى دافع عنها فى أوكرانيا، وأصبح هدفا لانتقادات لاذعة نادرا ما وجهت إلى وزير خارجية أمريكا.

وترى الصحيفة إن عمل بلينكن وسمعته كانا متشابكين للغاية مع الصراعات إلى الحد الذى يمكن أن يطلق عليه بسهولة لقب، وزير الحرب، وهو اللقب الذى لا يزال موجودا على لافتات المكاتب فى مبنى وزارة الخارجية القديم.