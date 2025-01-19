أعمال عنف داخل محكمة في كوريا الجنوبية بسبب قرار باعتقال الرئيس

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أعرب القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك ، اليوم الأحد ، عن أسفه الشديد إزاء أعمال العنف التي وقعت في محكمة بالعاصمة سول بعد إصدارها أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.



وقال تشوي - في بيان صادر عنه نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الحكومة تأسف بشدة لأعمال العنف التي وقعت في محكمة منطقة سول الغربية خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه ما حدث لا يمكن أبدا تصوره في مجتمع ديمقراطي.



وأمر تشوي الشرطة بفتح تحقيق شامل في الواقعة التي من شأنها تقويض الديمقراطية وسيادة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، كما طالب ببذل الجهود لتعزيز الأمن في المنشآت الحكومية.



وقد قامت مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس المعزول باقتحام المحكمة وتدمير النوافذ وإثارة الشغب احتجاجا على إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.



جدير بالذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن يون حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد .. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.



وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.