أسعار الفراخ البيضاء بأسواق الغربية اليوم الأحد 2025/1/19

الغربية ـ محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية استقرارا في أسعار الدواجن بجميع أنواعها وكذلك أطباق البيض، وسط إقبال من الأهالي اليوم الأحد الموافق 2025/1/19 على الأسواق الرئيسية والفرعية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات 97 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ الأحمر 88 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ البلدي 89 جنيهاً، وكيلو الفراخ الساسو 100 وسعر كيلو البط 113 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البانيه 235 جنيها، وسعر كيلو الأجنحة 90 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو الأوراك 110 جنيهات، وسعر كرتونة البيض البلدي 148 جنيهاً للبلدي، 147 جنيهاً للأحمر، 155 جنيهاً لبيض المائدة.