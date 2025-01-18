7 إجراءات لإقامة مشروعات البيئية ذات التأثير الكبير.. تعرف عليها

كتبت - سارة وائل

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي عن إجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات القائمة (ج)، ويشمل هذا التصنيف المنشآت أو المشروعات ذات التأثيرات البيئية الكبيرة المحتملة والتي سيتطلب لها إعداد دراسة كاملة لتقييم التأثير البيئي، ويتم تحديد هذه المنشآت طبقا للقواعد الواردة بدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي.

وفي السطور التالية ينشر اليوم السابع الإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات القائمة (ج):

1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (ج) بعد اطلاعه على القوائم ويرفق به أيضا دراسة كاملة عن تقييم الأثار البيئية للمشروع طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.

2. تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومن أن المعلومات الواردة فى الدراسة الخاصة بتقييم الأثار البيئية مطابقة للمعلومات المطلوبة طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.

3. تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.

4. يقوم جهاز شئون البيئة بتقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية، ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة وإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.

5. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.

6. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بالنتيجة النهائية للتقييم. وتسفر هذه النتيجة على أحد أمرين:

• موافقة على المشروع بما فى ذلك الإجراءت التى يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة.

• عدم الموافقة على المشروع.

ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئية.

7. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.

كما يحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات خلال 30 يوما من استلامه للقرار.