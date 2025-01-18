6 نصائح لتخفيف آلام والتهاب المفاصل فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

قد يكون فصل الشتاء قاسيًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، لأنه يجعل آلامهم أسوأ، ويحدث هذا بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والتغيرات الأخرى في البيئة خلال فصل الشتاء، ومع تغير الطقس، يمكن أن يتفاقم ألم المفاصل، سواء من التهاب المفاصل الكامن، أو الإصابات السابقة، أو التآكل الطبيعي، ويمكن جعل أشهر الشتاء أكثر راحة من خلال فهم أسباب هذا الإزعاج الموسمي واستكشاف العلاجات الفعالة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أسباب تفاقم آلام المفاصل في الشتاء:



تغيرات درجة الحرارة



مع انخفاض درجة الحرارة، يصبح الطقس باردًا، مما يجعل الأوعية الدموية أضيق، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى المفاصل ويجعلها متيبسة ومؤلمة، كما يتسبب الشتاء أيضًا في حدوث تغييرات في الضغط الجوي مما يتسبب في تمدد الأنسجة المحيطة بالمفاصل مثل العضلات والأوتار، ويزيد هذا التمدد من الضغط على المفاصل ويجعل الحركة غير مريحة.

مشاكل تدفق الدم



في الطقس البارد، تصبح الدورة الدموية أبطأ وقد لا يتم نقل الأكسجين والمواد المغذية الكافية إلى المفاصل، مما يؤدي إلى تصلبها وعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى تفاقم الالتهاب والتسبب في آلام المفاصل.

قلة النشاط البدني



تؤدي درجات الحرارة الباردة وقصر الأيام في فصل الشتاء إلى قلة ممارسة النشاط البدنى والأنشطة الرياضية، ويمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى الحركة إلى إضعاف المفاصل وجعلها متيبسة، ويؤدي عدم ممارسة الرياضة أيضًا إلى زيادة الوزن، جنبًا إلى جنب مع تناول الأطعمة غير الصحية والمقلية، ويضع هذا الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين وأسفل الظهر.

نقص التغذية وضعف الجهاز المناعي



في فصل الشتاء، تكون أشعة الشمس التي يمتصها الجسم أقل ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د الذى يتسبب بدوره في تفاقم آلام المفاصل، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ويمكن أن تجعل درجات الحرارة الباردة أيضًا الجهاز المناعي يعمل بجهد أكبر، وتسبب الالتهاب، وتزيد من آلام المفاصل.

6 علاجات فعالة لآلام المفاصل في الشتاء:



ابق دافئًا



يمكن تقليل آلام المفاصل عن طريق إبقاء الجسم دافئًا، ويمكن أن يساعد ارتداء ملابس ثقيلة للتدفئة في تخفيف حدة آلام المفاصل.

حافظ على رطوبتك



من المهم شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على غضاريف المفاصل مشحمة، ويمكن أن يساعد الترطيب المناسب في تقليل التصلب والاحتكاك في المفاصل.

ممارسة الرياضة بانتظام



يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوجا أو التمدد في تقوية العضلات التي تدعم المفاصل، كما يساعد النشاط البدني في الحفاظ على مرونة المفاصل وتقليل تصلبها.

تناول نظام غذائي صحي



من المهم تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضراوات والأسماك والمكسرات في النظام الغذائي، وتجنب تناول الكثير من الأطعمة السكرية أو المصنعة لأنها يمكن أن تزيد الالتهاب سوءًا.

تناول مسكنات الألم



هناك أدوية بدون وصفة طبية وغير ستيرويدية ومضادة للالتهابات (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتقليل الالتهاب.

استشارة طبيب العظام



لا ينبغي تجاهل آلام المفاصل الشديدة أو المستمرة، ويُنصح بزيارة الطبيب المختص إذا أصبح الانزعاج شديدًا أو يتعارض مع أداء الأنشطة اليومية، فمن الممكن إدارة الانزعاج في المفاصل المرتبط بالشتاء بشكل أكثر فعالية باستخدام العلاج الطبيعي أو الأدوية الموصوفة أو العلاجات الفردية.