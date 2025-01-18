3552 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن انتهاء استعداداتها لبدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، المقررة اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز 65 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية الثمانية، بكل التجهيزات اللازمة لراحة الطلاب، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ على 3552 طالب وطالبة، بواقع 2964 طالب وطالبة بالمدارس الرسمية، و323 طالب وطالبة بالمدارس الرسمية للغات، و169 طالب وطالبة بمدارس اللغات الخاصة، و49 طالب وطالبة بالمدارس الدولية، و47 طالب وطالبة منازل.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بإجراءات سير الامتحانات دون أي معوقات، ومراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية، والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع، ومنع دخول الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنه يجري الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، والالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية.

وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طارئ، وتذليل العقبات في حالة تواجدها، إضافة إلى تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة اللجان.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من امتحانات مواد المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة قبل انطلاق الامتحانات النظري بوقت كافي داخل المدارس بمعرفة المعلمين، إضافة إلى الانتهاء من تقويم الأنشطة التربوية عمليًا قبل الامتحان النظري، والتأكيد على تخصيص الـ20 دقيقة الأخيرة في امتحانات مادة اللغة العربية للإملاء.