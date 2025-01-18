14 ألفا و750 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً اليوم السبت، لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وأكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

وأشار، إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة 14750 طالبا وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص ويؤدون الامتحان اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء.

وأوضح أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد أن الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.



الطلاب أمام اللجان



الطلاب أمام إحدى اللجان



توافد الطلاب ع اللجان



دخول الطلاب اليوم



طلاب الإعدادية ببورسعيد



