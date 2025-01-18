125 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 575 لجنة بالبحيرة.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدارس محافظة البحيرة، اليوم السبت انطلاق إمتحانات الشهادة الاعدادية بكافة الإدارات التعليمية، حيث تم تجهيز 575 لجنة امتحان في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألف و867 طالب وطالبة فى إمتحانات الشهادة الاعدادية.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنهاء كافة التحضيرات بلجان الشهادة الاعدادية التى تجرى اليوم السبت 18 يناير حتى يوم الخميس 23 يناير الجارى .

مشددة على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت محافظ البحيرة الى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة ، التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ..

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، قد قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذلك الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.





طلاب إمتحانات الشهادة الاعدادية