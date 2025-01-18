اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 07:05 ص
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10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة

السبت، 18 يناير 2025 07:00 ص
10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
كتب أحمد حسني

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نظم القانون المصري، خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية.


ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
 

 


 

 

 







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