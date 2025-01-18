وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعا مع مدير مستشفى الحميات لبحث سبل تحسين الخدمات

سوهاج - عمرو خلف

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزاره الصحة بسوهاج، اجتماعا بحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد لطفي مدير إدارة الحميات، مع إدارة مستشفى الحميات حضره الدكتور إسماعيل عثمان مدير المستشفى والدكتور هشام الشريف نائب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام.

استعرض الدكتور إسماعيل عثمان، أمام وكيل الوزارة، الخدمات المقدمة للمرضى من خلال المستشفى والخدمات المقدمة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، وكذلك أهم المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، وجه "دويدار" الإدارة العامة للطب العلاجي بتذليل جميع العقبات التي تم طرحها بالإجتماع لتقديم خدمة أفضل للمرضى، كما وجه أيضاً بتوقيع بروتوكول تعاون بين المستشفي ومعهد أورام سوهاج لتقديم خدمات متكاملة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية متابعة الصيانة الدورية للأجهزة بالمستسفي وتكثيف تدريب جميع الكوادر عليها وكذلك الإهتمام بالتدريب الطبي المستمر لمردوده الإيجابي علي مقدمي و متلقي الخدمة و رفع كفاءة الفريق الطبي و اكسابه مزيد من الخبرات.

وشدد "دويدار" علي الاهتمام بالتدريب على أساسيات وقواعد مكافحه العدوى لجميع الكوادر الطبيه بالمستشفي ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، مثمناً جهود الفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى ومجهوداتهم الملموسة وسعيهم الدائم لخدمة المرضي.