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وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الأول

السبت، 18 يناير 2025 11:32 ص
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الأول جانب من الجولة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بلجنتي مجمع فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي ولجنة أبو خليفة الإعدادية بنين التابعين لإدارة القنطرة غرب التعليمية.

واطمأن "موسي" على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات.

ويؤدي الطلاب الامتحان اليوم الفترة الأولى مادة اللغة العربية، بينما يؤدى الطلاب الامتحان الفترة الثانية في مادة الحاسب الآلي.

جدير بالذكر أن 31 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد 165 لجنة علي مستوي الإدارات التعليمية الثمانية بدء من اليوم السبت وتنتهي يوم الخميس 23 يناير.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.







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