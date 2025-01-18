وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى أول أيامها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى صباح اليوم السبت، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة بعدد من لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على عملية سير الامتحانات، والتي تضمنت مدرستي الكرنك الإعدادية، والزناقطة الابتدائية التابعتين لإدارة الأقصر التعليمية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور صفوت جارح، خلال الزيارة على المنع البات لاصطحاب الهواتف المحمولة لأي سبب، وحال ضبط أي طالب مخالف لذلك سيتم التعامل معه وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة، وعلي جانب آخر وجه الملاحظين بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان ليتمكن الطالب من أداء امتحانه في مناخ مناسب.

وكانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر قد أنهت استعدادتها لامتحانات الشهادة الإعدادية ، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ووضع آليات للتعامل مع أي عقبات مفاجئة، جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تضم 111 لجنة امتحانية للشهادة الإعدادية يؤدي خلالها 18016 طالباً وطالبة، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.



الطلبة فى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها



وكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها



جولات بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها



متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها