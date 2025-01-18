وزير خارجية العراق يؤكد التطلع لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم /السبت/، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائى مع الإدارة الأمريكية الجديدة.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "حسين" استقبل القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية فى بغداد دانيال روبنشتاين، حيث أكد عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلع العراق إلى تعزيز التعاون الثنائى فى ظل الإدارة الأمريكية القادمة.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، حيث شدد وزير الخارجية العراقى على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم فى تحقيق الاستقرار الإقليمي.