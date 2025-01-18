وزير السياحة الماليزى: منتدى 2025 يدعو دول آسيا لبناء مستقبل مستدام للسياحة

ماليزيا : هناء أبو العز

قال وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي تيونج كينج سينج، إن منتدى السياحة الاسيوية 2025 ، هذا العام مهم حيث تتولى ماليزيا دور رئيس الآسيان تحت شعار "الوحدة في الحركة، تشكيل سياحة الآسيان غدا". ويحتفل بإنجازاتنا ويسلط الضوء على الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في صناعة السياحة المتغيرة.

ودعا الوزير خلال حفل افتتاح منتدي السياحة الآسيوي، إلي تبني روح وحدة الآسيان لبناء مستقبل مستدام وشامل وقوي للسياحة - مستقبل يدعم مجتمعاتنا، ويحمي تراثنا، ويعمل الأيدي، ويضع الآسيان كوجود مهم على الساحة الدولية.

‎ولفت الوزير إلى أن إطلاق حملة زيارة ماليزيا 2026 مؤخرًا لعرض التراث الثقافي الفريد لماليزيا، والعجائب الطبيعية، والمعالم السياحية المتنوعة، هي بمثابة دعوة للعمل من أجل التعاون الإقليمي والعالمي، ووضع ماليزيا كوجهة يجب زيارتها في السنوات القادمة.



‎وأشار الوزير إلى أن ماليزيا تستضيف هذا العام، العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك احتفالات يوم السياحة العالمي ومؤتمر السياحة العالمي 2025 في ملقا، مما مهد الطريق لزيارة ماليزيا عام 2026، مضيفًا: أدعو بصدق جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، والجهات الفاعلة في الصناعة، والشركاء الدوليين للقدوم إلى ماليزيا، ودعم مبادراتنا، وتجربة التنوع الغني والضيافة التي نقدمها.