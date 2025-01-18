وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان اصطفاف سيارات ورجال الإسعاف برفح.. صور

رفح - محمد حسين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نقطة تجمع واصطفاف سيارات الإسعاف برفح، والمقرر أن تكون خاصة بنقل الجرحي الفلسطينيين، وقدم وزير الصحة التحية لرجال الإسعاف وراجع جاهزيتهم.

وواصل الوزيران جولتهما بمنطقة رفح بزيارة معبر رفح وتفقد استعدادات مصر لنقل المساعدات لغزة وجاهزية المستشفيات المصرية بشمال سيناء لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.

وبدأت جولة الوزيرين بتفقد جاهزية مقرات الهلال الأحمر والتحهيزات بالمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر، وسير تحرك الشاحنات في اتجاه معبر رفح، واستكمال الجولة بتفقد ساحة معبر رفح من الجانب المصري، والمستشفيات بشمال سيناء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعا، مع قيادات الوزارة للتأكد من جهوزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة لها في ضوء الاستعدادات الجارية، لفتح معبر رفح، وذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري بتكثيف جهود غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى والتى تعمل على مدار الساعة لتنسيق إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي كفاءة وقدرة الهلال الاحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الهلال الاحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب علي غزة ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لادخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وتشهد مدينة العريش في شمال سيناء نشاطًا مكثفًا في إعداد وتجهيز مساعدات إنسانية ضخمة تابعة للهلال الأحمر المصري، استعدادًا لنقلها إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقودها مصر لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي سبق نقلها من مختلف محافظات مصر برًا، ومن دول عربية وأجنبية جوًا عبر مطار العريش، وبحرًا عبر ميناء العريش، وقد استلمها الهلال الأحمر المصري وقام بتخزينها في مواقع لوجستية مجهزة، انتظارًا للسماح بنقلها إلى قطاع غزة،وتقدر هذه المساعدات بحمولة 1000 شاحنة يتم الأن تجهيزها لتصل لغزة.

وتعمل فرق الهلال الأحمر المصري على تجهيز المساعدات وتصنيفها بحسب أنواعها، قبل تحميلها على الشاحنات وفق الإجراءات المعتمدة لعمليات النقل الإنساني عبر المعابر.

وبدأت أولى دفعات الشاحنات بالتحرك من مواقع التخزين في العريش إلى المنطقة اللوجستية القريبة من معبر و هذه المنطقة تعد نقطة تجمع رئيسية، حيث تتواجد فيها مسبقا نحو 400 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، هي الأخري مجهزة للعبور من الأراضي المصرية إلى غزة عبر المسارات الإنسانية المقررة.

وشهدت مدينة العريش منذ اندلاع أحداث غزة في أكتوبر 2023 تدفق مساعدات إنسانية متنوعة من دول عربية وأجنبية، عبر طائرات وسفن قدمتها منظمات دولية وهيئات أممية، وشملت هذه المساعدات طرودًا غذائية وأدوية وأجهزة طبية ومستلزمات معيشية عاجلة، منها خيام وكرافانات وحمامات متنقلة وغيرها من المساعدات.

وتعكس هذه الجهود الإنسانية الدور الريادي لمصر في دعم المتضررين وتخفيف معاناتهم. ومن خلال توفير الدعم اللوجستي وتسخير إمكانياتها، تواصل مصر إرسال رسالة تضامن إنساني مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أعلن جاهزية المستشفيات في المحافظة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضح أن المنظومة الصحية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية.

وأجرى وكيل وزارة الصحة، برفقة قيادات مديرية الصحة، جولة تفقدية شملت مستشفى الشيخ زويد المركزي ومجمع مستشفى العريش العام. بدأت بزيارة مستشفى الشيخ زويد، حيث تفقد أقسام الرعاية العاجلة، واطمأن على جاهزية الطواقم الطبية والأجهزة اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة. واستكمل زيارته بمستشفى العريش العام، حيث راجع السعة الاستيعابية وتوافر المستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة.

وجه الدكتور أحمد سمير بزيادة أعداد الفرق الطبية في أقسام الرعاية العاجلة بمستشفيات العريش، بئر العبد، والشيخ زويد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بكفاءة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم، مع ضمان استعداد المستشفيات لتقديم الدعم الإغاثي لقطاع غزة دون التأثير على جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن الجولة استهدفت التأكد من تنفيذ تعليمات وزير الصحة، وضمان تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي، أن المستشفيات تعمل وفق خطة طوارئ محكمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، تأكيدًا لدور الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والإنساني.



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