اليوم السابع
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وزارة العمل: غدا آخر فرصة لتلقى طلبات التقدم لوظائف اليونان بمرتب 37 يورو يوميا

السبت، 18 يناير 2025 10:53 ص
وزارة العمل: غدا آخر فرصة لتلقى طلبات التقدم لوظائف اليونان بمرتب 37 يورو يوميا وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تنتهى وزارة العمل، غدا الأحد، الموافق 19/1/2025، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على وظائف للمصريين فى اليونان، فى عدة تخصصات، والتى تم فتح باب التقديم عليها بدءا من الإثنين الماضى، موضحة أن تلك الوظائف هى:

 

1-     عدد 10 عمال لحام.

2-     عدد 10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية.

3-     عدد 4 مُشغل ماكينات voortmanv250 ،وesab flame.

4-     عدد 20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية.

5-     عدد 4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية.

 

وأشارت إلى أنه يشترط أن تتراوح أعمار المتقدمين لتلك الوظائف، بين سن 20 إلى 50 سنة.

 

أما عن مميزات تلك الوظائف، فهى:

- توفر الشركة عقود عمل لمدة سنتين.

- راتب شهري بواقع 37 يورو لليوم الواحد، أى ما يوازى 2000 جنيه مصري يوميا.

- سكن خاص.

- تذاكر سفر إلى اليونان.

- تأمين صحي واجتماعى.

 

·*  المستندات المطلوبة للتقديم:

- شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين.

- شهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

ويمكن لمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، أن يتقدم على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للتشغيل: Labour@Labour.gov.eg .

 







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