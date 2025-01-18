وزارة الداخلية تكشف شبكة خبيثة لترويج تبنى الأطفال

كتب محمود عبد الراضي

في خطوة استباقية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في فك لغز شبكة خفية كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت التحقيقات أن هناك تسع صفحات مشبوهة تسعى للترويج لعملية تبني الأطفال الأيتام.

وبينما يداعب البعض فكرة تبني طفل بريء، كانت تلك الصفحات تجرّهم إلى فخاخٍ خفية، تمثل حيلة جديدة لضعاف النفوس الذين يتخذون من مشاعر الإنسانية وسيلة للنصب والاحتيال.

وكشفت الفحوصات الدقيقة أن أغلب المحتوى الذي نشرته هذه الصفحات ليس سوى ستار لمخططات خبيثة تهدف إلى استغلال رغبات البعض في تبني الأطفال للمتاجرة بمشاعرهم وإيقاعهم في مصيدة مالية، مستغلين براءة النوايا وحسن الطوية.

وعلى إثر ذلك، تم إلقاء القبض على القائمين على تلك الصفحات، وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ليُسدل الستار على هذه الحيلة الماكرة التي تلاعبت بمشاعر الناس.