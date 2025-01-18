اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وزارة الداخلية تضبط 114 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

السبت، 18 يناير 2025 11:10 ص
وزارة الداخلية تضبط 114 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية الألعاب النارية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخليةفي ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَ "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته، 114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

العاب نارية

الداخلية

حوادث

حملات امنية






الرجوع الى أعلى الصفحة