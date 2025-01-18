وزارة الداخلية تضبط المتهمين بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر قيام مالكى عدد من المحلات بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "مالكى محلين ومخزن"- كائنين بدائرة قسم شرطة الغردقة أول) ، لقيامهما بإستخدام الأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة لنسخ شفرة كروت القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بيعها لعملائهما، وعثر بحوزتهما على (200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة - جهاز لاب توب – هاتف محمول"بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – بطاقة إئتمانية تستخدم فى محاولة إخفاء المتحصلات غير المشروعة – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.