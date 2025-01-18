اليوم السابع
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وزارة الداخلية تتفتح وحدة مرور إلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 18 يناير 2025 01:23 م
وزارة الداخلية تتفتح وحدة مرور إلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحدة مرور إلكترونية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73 تم افتتاح (وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وسيتم تقديم الخدمات للمواطنين "إختيارياً" على النحو التالى (خدمة الفحص الفنى للمركبات – تجديد رخص التسيير– إصدار بدل فاقد/تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، الملصق الإلكترونى") على أن تكون فترة تشغيل الوحدة إبتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً.  

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.







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