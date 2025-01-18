نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية السبت، أن جمهورية نيجيريا الاتحادية أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاستها المؤقتة لمجموعة بريكس، أعلنت الحكومة البرازيلية في 17 يناير، عن قبول نيجيريا رسميا كدولة شريكة للمجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".

وأضافت وزارة الخارجية أن "نيجيريا أصبحت بذلك الدولة الشريكة التاسعة في مجموعة بريكس بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان".

ويوم الأربعاء الماضي، أعربت روسيا عن استعدادها لدعم انضمام فيتنام إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة، وجاء في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى فيتنام: " رحب الجانب الروسي بمشاركة فيتنام النشطة في فعاليات مجموعة "بريكس" في عام 2024.. وأعرب عن استعداده لدعم انضمامها إلى المجموعة كدولة شريكة".

وصرح سفير سريلانكا لدى موسكو باكير أمزا، في وقت سابق، بأن الرئيس السريلانكي أنورا ديسياناكي، أعرب في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى بريكس، وتتوقع البلاد ردا إيجابيا على المشاركة في المنظمة في عام 2025".

وقال السفير: "سريلانكا أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى أسرة "بريكس" في رسالة موجهة إلى الرئيس فلاديمير بوتين من الرئيس أنورا ديساياناكي. لقد توجهنا أيضا لدول "بريكس" الأخرى للانضمام كدولة شريكة وننتظر ردهم الإيجابي".

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات أعضاء فيها.