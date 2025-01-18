نيبينزيا: المسار الأمريكى الفاشل أدى إلى الأزمة فى الشرق الأوسط

وكالات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا الجمعة، أن المسار الفاشل للولايات المتحدة أدى إلى الأزمة التي يعيشها الشرق الأوسط بأكمله اليوم.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط: "لم تنشأ كل هذه المشاكل من فراغ، بل على خلفية عمليات عسكرية غير مسبوقة تشنها إسرائيل، التي تعلن قيادتها الحرب على سبع جبهات".

وأضاف: "حتى وقت قريب، حظيت هذه العمليات بدعم غير مشروط ــ عسكري وسياسي دولي ــ من واشنطن، التي لم يؤد مسارها الفاشل إلا إلى حالة الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وسكانها المدنيون وقوات حفظ السلام العاملة هناك اليوم".

وسبق أن قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة، باستخدامها حق النقض "الفيتو"، قامت بالتوقيع على مسؤوليتها عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي: "في أكثر من عام منذ أحداث 7 أكتوبر، تتقاسم واشنطن التي تخدم إسرائيل في كل شيء، مع الحكومة الإسرائيلية الذنب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك بالأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد المنطقة بها بانتظام، وكذلك من ماتوا من الجوع والأمراض المعدية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لو كانت إسرائيل مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، "لكانت قد وافقت عليه منذ فترة طويلة، ولم تكن لتطرح باستمرار شروطا جديدة".

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".

وأكد آل ثاني أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار" بقوله: "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن سريان مفاعيل الاتفاق يبدأ يوم الأحد المقبل وتتحدد ساعة تنفيذه لاحقا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.