نموذج استرشادى لامتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية.. درب نفسك

كتبت – مرام محمد

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن نماذج استرشادية لامتحان مادة العلوم، والتى تفضل من إعداد المديريات التعليمية، تساعدهم على التدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذجًا استرشاديًا لامتحان مادة العلوم، يتضمن أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج، وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، نقدمها في السطور التالية:













وأوضح سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الشهادة الإعدادية هي محطة رئيسية تبرز مدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءة إدارتها، مؤكدًا أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، مع تسليط الضوء على الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات دون أي معوقات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية، موجهًا بمراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية، والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع.

وأشار إلى أن في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، منبهًا على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات منعًا لأي تجاوزات، مع التأكيد على التزام المراقبين والطلاب بهذا التوجيه.

ووجه بتفعيل دور لجان المتابعة لضمان الرقابة المستمرة على سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان انسيابية العمل.