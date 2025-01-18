مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 ص

موعد صلاة العصر 59: 2

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:40

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:01

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:51 م

وقت صلاة المغرب 5:12 م

وقت صلاة العشاء 6:30 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 01: 3

موعد صلاة المغرب 5:23 م

موعد صلاة العشاء 6:40