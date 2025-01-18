مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 59: 2
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:40
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:01
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:54 م
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:51 م
وقت صلاة المغرب 5:12 م
وقت صلاة العشاء 6:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 01: 3
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:40