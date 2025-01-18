منح طلابي بجامعة جنوب الوادى مليون و400 ألف جنيه لابتكارهم مشروع "استخلاص أصباغ طبيعية"

كتب - قنا صابر

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن فريق "فلوريش" من جامعة جنوب الوادي نجح في الحصول علي منحة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمبلغ مليون و400 ألف جنيه من خلال مشروع لاستخلاص الأصباغ الطبيعية من المخلفات العضوية.

وأضاف عكاوي، أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعرب عن إعجابه بفكرة الطلاب وقدرتهم على تطبيق ما تعلموه في الجامعة، مشيدا بشباب الجامعات وتطور مهاراتهم بما يتناسب مع الاحتياجات المجتمعية.

يذكر أن الفريق مكون من الطالبة دعاء حمدي، بكلية العلوم بقنا، والطالبة حنان سعيد كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، والطالبة ندي إسماعيل، والمشرف على المشروع الدكتور محمد رمضان عبدالله العتماني، مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بقنا وحاصل على درجة الدكتوراه في كيمياء البوليمرات وعلوم النسيج من كلية ويلسون للنسيج جامعة ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية والمصنفة الأولى الأولى عالميا في مجال النسيج.