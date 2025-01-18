اليوم السابع
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مفوض الأونروا يشدد على ضرورة الوصول الإنساني الكامل لقطاع غزة

السبت، 18 يناير 2025 12:07 م
مفوض الأونروا يشدد على ضرورة الوصول الإنساني الكامل لقطاع غزة فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
كتبت: هند المغربي

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رحب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة داعيا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق مشددا على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع. جاء ذلك خلال مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وحذر لازاريني، خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين مضيفا إن التطبيق الكامل للتشريع سيكون كارثيا في غزة، وسيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل.

وقال المسؤول الأممي: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى وأن هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".

وذكر لازاريني أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة سيزيد انهيار النظام الاجتماعي. وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض تعافي غزة والانتقال السياسي. وفي الضفة الغربية أوضحت السلطة الفلسطينية جليا أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض خسارة خدمات الأونروا".

وحذر لازاريني من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.

وذكـّر فيليب لازاريني مجلس الأمن بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، مشيرا إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت لازاريني انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي استشهد فيه 269 موظفا لدى الأونروا.







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