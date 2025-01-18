مدير تعليم سوهاج يتفقد مدرسة قرية عرابة أبو دهب لمتابعة امتحانات الإعدادية

سوهاج - عمرو خلف

تفقد فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، لجنة مدرسة قرية عرابة أبو دهب الإعدادية ولجنة مدرسة قرية عرابة أبو دهب للتعليم الأساسي بإدارة سوهاج التعليمية اطمئن خلالها على تنفيذ كافة القرارات والتعليمات في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهاده الإعدادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية بضرورة المتابعة والمراجعة المستمرة على مدار الساعة لمختلف اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة للاطمئنان على استقرار وانتظام الامتحانات وانتظام وصول أوراق الأسئلة لمختلف اللجان فى المواعيد المقررة.

وخلال متابعته لانتظام سير الامتحانات عبر شاشة الفيديو كونفرس بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، اطمأن وكيل الوزارة وقيادات المديرية على انتظام واستقرار مختلف اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، ووجه بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ضد أى مخالفات قد تؤثر سلباً على انتظام الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة هادئة وأمنة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

