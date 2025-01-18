محافظ كفر الشيخ يكرم "عبدالرحمن وائل" لفوزه بذهبية الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اللاعب عبدالرحمن وائل سعيد، لاعب نادى ناصر بفوه؛ لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم التي أُقيمت بإستاد القاهرة الدولي في 10 يناير 2025، واستمرت على مدار يومين، تمهيدًا لانضمام بعض اللاعبين لمنتخب مصر للكاراتيه، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بالفوز الذى حققه البطل «عبدالرحمن سعيد» بذهبية بطولة الجمهورية في الكاراتيه لذوي الهمم، متمنياً أن يكرمه قريباً بطلاً عالمياً للكاراتيه، مشيدًا بإرادته القوية وعزيمته في المنافسة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضيين ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو تتويج لخطة الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاجتماعي لذوي الهمم ورعاية الموهوبين رياضيًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رعاية أبنائنا الأبطال من ذوى الهمم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعب عبد الرحمن سعيد، ابن نادي ناصر بفوه، فاز في مسابقة الكاتا فردي بنين – إعاقة بدنية حركية، لافتًا ن الاتحاد المصري للكاراتيه أقام البطولة تمهيدًا لانضمام المتميزين منها لمنتخب مصر، حيث تألق منتخب مصر لذوي الهمم في بطولة العالم التي أُقيمت في دبي في نوفمبر 2021، حاصلًا على المركز الأول على مستوى العالم، وسيشارك منتخب مصر في بطولة الكاراتيه القادمة في قبرص المقرر إقامتها في 26 إبريل 2025، بمشاركة 42 لاعبًا من الشباب والناشئين.