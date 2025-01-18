محافظ كفر الشيخ يزور رئيس مركز الرياض بالمستشفى العام ويتفقد شوارع العاصمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

زار ّ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، معربًا عن تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة عمله.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام والعيادات الخارجية بمستشفى كفر الشيخ العام، مكلفاً بتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات المقدمة، مشددًا بحسن معاملة المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الدكتور حسين عبد الرزاق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفر الشيخ، للاطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك في إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، من بينها شارع الخليفة المأمون، وشارع حافظ بدوى، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع عبد الهادي راضي، وغيرها من شوارع المحافظة، كما تابع أعمال التطوير الجارية في تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد وطبقاً للخطة المعتمدة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، إضافة لرصف الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، واستكمال أعمال الانترلوك، وسرعة الانتهاء من خطة الرصف.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين.